Кортеж Зеленского обвинили в нарушениях ПДД: в Офисе президента ответили

В Офисе президента отрицают, что кортеж Владимира Зеленского систематически нарушает правила дорожного движения.

Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на ответ из ОП.

"Несомненно, нет никаких систематических нарушений ПДД. Это исключительно спекулятивная трактовка событий", – заявили в Офисе.

У Зеленского добавили, что любое нарушение ПДД, если оно имело место, фиксируется и наказывается в установленном законом порядке специально уполномоченными представителями патрульной полиции.

В ОП подчеркнули, что "никаких исключений для автомобилей сотрудников Офиса президента нет и быть не может".

Ранее журналисты "Схем" опубликовали материал, утверждая, что в течение двух последних месяцев фиксировали нарушения кортежа президента, который якобы превышал скорость, пересекал двойную сплошную и допускал другие нарушения.

Как писал OBOZREVATEL, ранее на видео показали, как в центре Киева кортеж из двух премиальных автомобилей – Mercedes G-class и Toyota Land Cruiser 200 – нарушает ПДД и проезжает по встречной прямо перед авто полиции.