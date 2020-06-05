Скандалы с Венедиктовой, Холодовым и Бакановым получили громкое продолжение: в НАПК проводят проверку

Переформатированное Национальное агентство по предупреждению коррупции взялось за проверку обнародованных в журналистских расследованиях фактов нарушения должностными лицами Украины антикоррупционного законодательства.

В частности, НАПК проверит факт получения главой СБУ Иваном Бакановым подарка от нардепа "Оппозиционной платформы – За жизнь" Григория Суркиса, перелет главы Офиса президента Андрея Ермака на чартере олигарха Виктора Пинчука, столичный дом генпрокурора Ирины Венедиктовой, а также связь "слуги народа" Андрея Холодова с табачным бизнесом, говорится в расследовании проекта "Схемы: коррупция в деталях" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Предыдущее руководство нацагентства не увидело в приведенных журналистами фактах, нарушений со стороны должностных лиц. По повторному обращению общественных активистов, их увидели уже в переформатированном ведомстве.

Как заявил и.о. руководителя Департамента по вопросам соблюдения законодательства о конфликте интересов и ограничений по предотвращению коррупции НАПК Александр Шульга, наиболее резонансные расследования, которые появляются в СМИ и в сети, агентство берет в работу.

Напомним, ранее "Схемы" сообщали, что на своем юбилее Суркис дарил гостям фоторамки Fendi, стоимостью 15 тысяч гривен. Баканов, как и другие гости праздника, оставил "Интерконтиненталь", где было празднование, с желтым пакетом Fendi в руках.

Тогда в НАПК сообщали, что "информация о виде и стоимости подарка якобы является лишь предположением журналистов и не содержит ссылок на источники ее получения" и отказались инициировать проверку Баканова.

"Вопрос ценных подарков сейчас выясняется. Пока мы не получили ответ от самого Баканова и кто стоял за организацией юбилея. Объяснения отдельных лиц уже получено", – заявил Шульга.

Кроме того, журналисты выяснили, что глава ОП Ермак возвращался с переговоров в Минске 11 марта на частном самолете, которым обычно летает олигарх Пинчук. В этот день он участвовал во встрече трехсторонней контактной группы, на которой было подписано соглашение о планах создать консультативный совет с представителями ОРДЛО.

"Сдвиги есть, мы получили информацию о компании, которая заказывала перелет. Ожидаем ответа от ОП и планируем получить объяснения от Ермака", – сказал Шульга.

Также в НАПК проверят достоверность декларации генпрокурора Венедиктовой. Журналисты обвинили ее в недекларировании квартиры в Киеве, в которой проживает ее семья. Данные о пользовании недвижимостью в столице в ее декларации за 2019 год отсутствуют.

Кроме того, НАПК проверит, действовал ли нардеп Холодов в условиях конфликта интересов, когда лоббировал законодательное нововведение, которое должно улучшить финансовые условия для табачного бизнеса, к которому он и его семья имеют отношение. В частности, журналисты обнаружили, что компании "Виктрум" и "Интертабако", которые вели фактическую продажу сигарет в киосках, связанных с семьей Холодова, ведут деятельность, не используя реестр расчетных операций, а выданные чеки не отображаются на сайте Государственной фискальной службы в системе "Поиск фискального чека".

С просьбами проверить эти чеки на "подлинность" "Схемы" обратились в ГФС и, в частности, в Главное управление ДФС в Киеве еще 21 ноября прошлого года, но налоговики не стали давать ответ по существу вопросов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты выяснили, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов занимает руководящую должность в испанской компании.