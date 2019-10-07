Коррупционная афера Гройсмана и Трубарова по "обилечиванию" клиентов оценщиков и нотариусов продолжается при Гончаруке и Сенниченко - из карманов украинцев украдено 677 миллионов гривен за полтора года

Мне первому довелось написать об афере, которая была создана в Фонде госимущества в июле 2018-го года. Тогда управление бесплатной государственной базой данных - реестром собственности, где отмечаются сделки по недвижимости и земле, было приказом главы ФГИ Трубарова передано четырем частным фирмам - "площадкам". И эти частные фирмы выставили счет всем потребителям - если хочешь зарегистрировать сделку в государственной базе данных - заплати частным компаниям. Начинали с выплаты в 700 гривен. Но схема явно незаконная, преступная, скандальная, надо разносить взятки во многие правоохранительные органы, и цена навязанных услуг начала расти. Сейчас за простое внесение сделки в электронный реестр нотариус и оценщик перечисляют "схемщикам" по 1800 гривен! Оцените как резко они взвинтили цены, ведь понимают, что каждый месяц надо рвать как в последний, любой ценой побольше хапнуть. И власти молчат!

Для сравнения - точно такие же услуги, например, в коммерческом банкинге по получению информации и выписок обходятся клиентам в среднем в 10-20 гривен - но это же коммерческие цены. Это же всего лишь электронная система учета! Она не требует каких-то больших расходов. Себестоимость такой регистрационной операции может быть от силы 3-5 гривен, такие базы данных широко применяются в бизнесе. Но вместо 10 гривен регистрация в ФГИ стоит космические деньги - 1800.

Графіки прибутків приватних підприємств ФБ Юрия Бутусова

И если бы эти деньги шли в доход государству, напрямую в бюджет, можно было с этим смириться, как с еще одним косвенным налогом. Бюджет получает и бюджет платит потом за сервис частным фирмам, ок, это можно контролировать, проводить тендеры. Но они все тендеры и конкуренцию ликвидировали, в схему посторонний не втиснется. Деньги идут не в бюджет, а в карман воров - и это не налог, а коррупция и вымогательство специально определенным людям.

К схеме были причастны известные "схемщики" Хомутынник и Яценко. Премьер Гройсман сделал вид, что ничего не видит - ему нужна была поддержка продажных депутатов Верховной Рады. Все риски взял на себя ставленник Януковича Трубаров.

Национальное антикоррупционное бюро, Нацполиция, главк "К" СБУ почему-то не проявляют интерес к этой открытой коррупционной схеме.

Но самое поразительное, что коррупционная афера продолжает действовать уже сейчас, при премьер-министре Oleksiy Honcharuk и при новом главе ФГИ Дмитрии Сенниченко.

Как?! 677 миллионов гривен граждане Украины заплатили за 438 дней "работы" "площадок" за воздух. Простые граждане платят, клиенты оценщиков и нотариусов - заплатили за это время со сделок по продажам более чем 173 тысяч квартир в многоэтажных домах, 138 тысяч сделок по продаже сельхозучастков, 121 тысячи частных домов, 63 тысяч сделок по продаже квартир в малоэтажных домах, и так далее. Масштабы всей страны.

В парламент поступили сразу два законопроекта, чтобы ликвидировать коррупционную схему. Но они зависли, потому что на самом деле это тоже часть политической игры, чтобы как можно дольше не принимать решения и грести деньги из воздуха лопатой. Решительные депутаты почему-то не торопятся принимать решение в турборежиме по данной проблеме. То есть избирателей каждый день "доят", а депутаты не успевают нажать кнопки и отменить площадки. Все как-то нет времени. Там, где деньги надо забрать у воров и направить в бюджет - нет времени.

Такую же пассивность проявляет и правительство, которое непосредственно отвечает за политику ФГИ. Даже если есть проблемы с разрывом договоров с аферистами, то что мешает отменить тариф в 1800 гривен? Почему не уменьшить до 20 хотя бы? Где грозные окрики? Где хотя бы пресс-релиз?! Где требования возбудить уголовное дело? Почему сюда, на открытую и всем известную коррупцию, не приходят с обысками? Почему молчат силовики, молчит президент, премьер?

Сегодня тоже с каждой сделки в Украине будет заплачено по 1800 гривен в карман коррумпированным дельцам. Властям надо принимать решения. Иначе это молчание уже затянулось и выглядит как тихое сохранение коррупционной схемы и боязнь брать ответственность на себя.

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