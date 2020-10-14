Коррупционеров нельзя победить без воли народа Украины, – Офис президента
Украина находится "в самом начале борьбы с коррупционными кланами", поэтому этот вопрос будет вынесен на "всенародный опрос" в день выборов 25 октября, чтобы выяснить отношение украинцев к наказанию в виде пожизненного заключения.
Как сказано в заявлении пресс-службы Офиса президента от среды, 14 октября, "развитие антикоррупционной инфраструктуры годами затягивалось и преступники получали политическое прикрытие".
В сообщении написано, что после прихода Владимира Зеленского к власти в 2019 году антикоррупционные органы получили все возможности для системной и эффективной работы, однако "мощные коррупционные персоны все равно планируют свое возвращение, договариваются друг с другом и концентрируют необходимые ресурсы – финансовые, медийные, партийные".
Офис президента заявил, что изменить ситуацию может лишь настоящая воля украинского народа.
"Каждый раз, когда президент предлагает политической среде ужесточить реакцию государства на коррупцию, в ответ получаем многочисленные варианты спекулятивного "нет". И теперь спросим непосредственно у народа Украины. Потому что это и есть основа нового формата новой страны", – сказано в сообщении.
Как писал OBOZREVATEL:
13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.
Позже Зеленский лично озвучил первый вопрос: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
В Офисе президента добавили, что также украинцам хотят поставить вопросы относительно медицины, школы и парламента.
В Офисе президента отметили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания о курсе развития страны.