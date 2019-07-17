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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Коров не целовать!" Кандидат в нардепы оскандалился рекламой на PornHub. Фотофакт

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На сайте PornHub разместили политическую рекламу кандидата в народные депутаты Украины Антона Колумбета.

Как сообщает OBOZREVATEL, на портале с порнографическими фильмами для украинского региона показывает рекламу кандидата с подписью "Без цензуры. Зато огромный".

На своей странице в Facebook Колумбет подтвердил размещение рекламы на PornHub.

Новости
Выборы в Раду-2019: нарушения и скандалы

"Да, друзья, да. Это вам не коров целовать", – написал он.

Отметим, что Антон Колумбет идет в Верховную Раду от партии "Демократична сокира" (ранее "Сокира Орди"). В партии он является спикером по вопросам ветеранов АТО/ООС. Главой партии выступает блогер и журналист Юрий Гудыменко.

Колумбет баллотируется в Раду по 218 округу в Киеве.

Антон Колумбет

Антон Колумбет

Facebook

Антон Колумбет

Антон Колумбет

Facebook

Антон Колумбет

Антон Колумбет

Facebook

Реклама Колумбета на PornHub

Реклама Колумбета на PornHub

Реклама Колумбета на PornHub

Реклама Колумбета на PornHub

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине прошли массовые обыски и задержания кандидатов в народные депутаты в рамках производства по подкупу избирателей.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
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