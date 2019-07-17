"Коров не целовать!" Кандидат в нардепы оскандалился рекламой на PornHub. Фотофакт

На сайте PornHub разместили политическую рекламу кандидата в народные депутаты Украины Антона Колумбета.
Как сообщает OBOZREVATEL, на портале с порнографическими фильмами для украинского региона показывает рекламу кандидата с подписью "Без цензуры. Зато огромный".
На своей странице в Facebook Колумбет подтвердил размещение рекламы на PornHub.
"Да, друзья, да. Это вам не коров целовать", – написал он.
Отметим, что Антон Колумбет идет в Верховную Раду от партии "Демократична сокира" (ранее "Сокира Орди"). В партии он является спикером по вопросам ветеранов АТО/ООС. Главой партии выступает блогер и журналист Юрий Гудыменко.
Колумбет баллотируется в Раду по 218 округу в Киеве.
Антон Колумбет
Антон Колумбет
Антон Колумбет
Реклама Колумбета на PornHub
Реклама Колумбета на PornHub
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине прошли массовые обыски и задержания кандидатов в народные депутаты в рамках производства по подкупу избирателей.
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