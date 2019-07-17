"Коров не целовать!" Кандидат в нардепы оскандалился рекламой на PornHub. Фотофакт

На сайте PornHub разместили политическую рекламу кандидата в народные депутаты Украины Антона Колумбета.

Как сообщает OBOZREVATEL, на портале с порнографическими фильмами для украинского региона показывает рекламу кандидата с подписью "Без цензуры. Зато огромный".

На своей странице в Facebook Колумбет подтвердил размещение рекламы на PornHub.

"Да, друзья, да. Это вам не коров целовать", – написал он.

Отметим, что Антон Колумбет идет в Верховную Раду от партии "Демократична сокира" (ранее "Сокира Орди"). В партии он является спикером по вопросам ветеранов АТО/ООС. Главой партии выступает блогер и журналист Юрий Гудыменко.

Колумбет баллотируется в Раду по 218 округу в Киеве.

Антон Колумбет Facebook

Антон Колумбет Facebook

Антон Колумбет Facebook

Реклама Колумбета на PornHub

Реклама Колумбета на PornHub

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине прошли массовые обыски и задержания кандидатов в народные депутаты в рамках производства по подкупу избирателей.

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