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6 марта • обновлено в 19:49
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Короновирус Волошина может заблокировать Раду: под подозрением Медведчук

1.8т
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Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин, который был изолирован после поездки во Францию, прошел тест на коронавирус COVID-19.

Он оказался негативным. Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников. В то же время инкубационный период нового коронавируса может длиться до 21 суток, из-за чего Волошину будет необходимо сдать повторный тест.

До этого времени все контактирующие с нардепом, согласно китайскому протоколу, должны быть изолированы.

При этом во фракции ОПЗЖ распространяется паника, поскольку многие коллеги общались с Волошиным.

Однако, больше всех с народным избранником контактировал председатель политсовета партии Виктор Медведчук. Таким образом, он под подозрением и подлежит обсервации.

Если Волошин был в Верховной Раде Украины, необходимо изолировать и протестировать всех народных депутатов.

Олег Волошин

Олег Волошин

TK Media

Отметим: Медведчук имеет роскошный особняк в селе Ждениево Воловецкого района Закарпатской области, а также дом площадью 1125 квадратных метров, окруженный более 30 га земли, под Киевом. Последний стоит на берегу реки Стугна. Кроме того, на Оболонской набережной, в одном из престижнейших мест Киева, также размещен еще один дом главы ОПЗЖ.

Медведчук первый под подозрением: короновирус Волошина может заблокировать всю Раду

Скриншот

Медведчук первый под подозрением: короновирус Волошина может заблокировать всю Раду

Скриншот

Просторные особняки вполне могут стать местом обсервации для народных избранников вместо Новых Санжар Полтавской области.

Напомним, Волошин посещал Францию 27 февраля, где общался с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером. Последний подцепил COVID-2019 и был помещен в реанимацию. Его госпитализировали в четверг, 5 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции из-за коронавируса порекомендовали не пожимать друг другу руки при встрече, пока заболевание распространяется в стране.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Персоны
Виктор Медведчук Олег Волошин
Место
Украина
Теги
депутат "Оппозиционная платформа - За жизнь" болезнь
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nic nic_
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Нет уж .В Санжары,так в Санжары.
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