Медведчук первый под подозрением: короновирус Волошина может заблокировать всю Раду

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин, который был изолирован после поездки во Францию, прошел тест на коронавирус COVID-19.

Он оказался негативным. Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников. В то же время инкубационный период нового коронавируса может длиться до 21 суток, из-за чего Волошину будет необходимо сдать повторный тест.

До этого времени все контактирующие с нардепом, согласно китайскому протоколу, должны быть изолированы.

При этом во фракции ОПЗЖ распространяется паника, поскольку многие коллеги общались с Волошиным.

Однако, больше всех с народным избранником контактировал председатель политсовета партии Виктор Медведчук. Таким образом, он под подозрением и подлежит обсервации.

Если Волошин был в Верховной Раде Украины, необходимо изолировать и протестировать всех народных депутатов.

Олег Волошин TK Media

Отметим: Медведчук имеет роскошный особняк в селе Ждениево Воловецкого района Закарпатской области, а также дом площадью 1125 квадратных метров, окруженный более 30 га земли, под Киевом. Последний стоит на берегу реки Стугна. Кроме того, на Оболонской набережной, в одном из престижнейших мест Киева, также размещен еще один дом главы ОПЗЖ.

Скриншот

Скриншот

Просторные особняки вполне могут стать местом обсервации для народных избранников вместо Новых Санжар Полтавской области.

Напомним, Волошин посещал Францию 27 февраля, где общался с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером. Последний подцепил COVID-2019 и был помещен в реанимацию. Его госпитализировали в четверг, 5 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции из-за коронавируса порекомендовали не пожимать друг другу руки при встрече, пока заболевание распространяется в стране.

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