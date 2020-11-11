Коронавирусом заболел вице-премьер Резников

Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заболел коронавирусом.

На своей странице в Facebook чиновник сообщил, что получил положительный результат ПЦР-теста.

Резников отметил, что чувствует себя нормально, однако у него немного повышенная температура.

"Чувствую себя нормально. Запахи и вкус – есть, обрадовался, почувствовав аромат жаренного лука. Температура немного выше нормы и есть легкая ломота в теле, как после занятий спортом", – написал вице-премьер.

Facebook Алексея Резникова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее коронавирусом заболел министр финансов Сергей Марченко.

До этого заразились и другие члены правительства: министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский и министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.