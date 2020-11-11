Коронавирусом заболел вице-премьер Резников
Тест на COVID-19 показал положительный результат
Алексей Резников заявил, что у него небольшая температура
В целом чиновник отметил, что чувствует себя нормально
Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заболел коронавирусом.
На своей странице в Facebook чиновник сообщил, что получил положительный результат ПЦР-теста.
Резников отметил, что чувствует себя нормально, однако у него немного повышенная температура.
"Чувствую себя нормально. Запахи и вкус – есть, обрадовался, почувствовав аромат жаренного лука. Температура немного выше нормы и есть легкая ломота в теле, как после занятий спортом", – написал вице-премьер.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее коронавирусом заболел министр финансов Сергей Марченко.
До этого заразились и другие члены правительства: министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский и министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.