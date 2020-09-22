Коронавирусом заболел еще один "Слуга народа": названо имя

Коронавирусной инфекцией заболел еще один народный депутат от "Слуги народа" – Анатолий Драбовский.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко. Официального подтверждения этой информации пока нет.

"COVID-19 заболел депутат Анатолий Драбовский, Слуга народа", – написал Гончаренко.

О состоянии заболевшего народного депутата пока ничего неизвестно.

Нардеп присутствовал на заседании Верховной Рады 18 сентября.

Анатолий Драбовский избран народным депутатом по одномандатному избирательному округу №12 в Винницкой области. Субъект выдвижения – партия "Слуга народа". На момент избрания был ректором Винницкого кооперативного института.

"Слуга народа" Драбовский заболел COVID-19. Telegram Алексея Гончаренко

Как сообщал OBOZREVATEL, в провластной парламентской фракции "Слуга народа" якобы обнаружена вспышка инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил политтехнолог Тарас Березовец, ссылаясь на осведомленных информаторов.