Коронавирусом заболел близкий к Зеленскому нардеп Аристов

Юрий Сергиенко Политика 22:46, 22.05.2020 Обновлено: 23:13, 22.05.2020

COVID-19 обнаружен у главы Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова.

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Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Коронавирусом заболел нардеп Юрий Аристов
Фото Олександра Головченко

"Глава бюджетного комитета депутат Аристов (Слуга народа) заболел COVID-19", – отметил он.

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По данным электронной регистрации на сайте парламента, последний раз нардеп присутствовал в сессионном зале 20 мая.

Как пишут СМИ, Аристов является близким человеком к семье президента Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус заподозрили у другого нардепа от "Слуги народа" Евгения Шевченко.

Напомним, что 20 мая у народного депутата фракции "Батьківщина" Олега Мейдича подтвердили наличие COVID-19. Из-за этого были отменены пленарные заседания на этой неделе.

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