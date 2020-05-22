Коронавирусом заболел близкий к Зеленскому "слуга народа": он был в Раде на последнем заседании

По данным СМИ, нардеп от "Слуги народа" является близким человеком к семье президента Зеленского

Последний раз Аристов был на заседании парламента 20 мая

COVID-19 обнаружен у главы Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова.

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Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Коронавирусом заболел нардеп Юрий Аристов Фото Олександра Головченко

"Глава бюджетного комитета депутат Аристов (Слуга народа) заболел COVID-19", – отметил он.

По данным электронной регистрации на сайте парламента, последний раз нардеп присутствовал в сессионном зале 20 мая.

Как пишут СМИ, Аристов является близким человеком к семье президента Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус заподозрили у другого нардепа от "Слуги народа" Евгения Шевченко.

Напомним, что 20 мая у народного депутата фракции "Батьківщина" Олега Мейдича подтвердили наличие COVID-19. Из-за этого были отменены пленарные заседания на этой неделе.

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