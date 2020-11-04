Коронавирусом в "Слуге народа" заразились 19 нардепов

Карина Бондаренко Политика 12:40, 4.11.2020 Обновлено: 12:47, 4.11.2020

По состоянию на среду, 4 ноября, 19 народных депутатов из парламентской фракции "Слуга народа" болеют коронавирусом.

Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия на брифинге под Конституционным судом в Киеве, передает "Укринформ".

"У нас, по состоянию на сейчас, 19 заболевших только в нашей фракции", – сказал Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

Комментировать
Политика

Смотрите также

Глава КСУ – "Автомайдану": моя теща в Донецке, езжайте туда

Богдан заявил, что Зеленский не мог не знать о подготовке КСУ скандального решения

Коронавирусом в Украине впервые заразились 9,5 тысяч человек: статистика Минздрава на 4 ноября

Не хватило пары секунд для спасения, ее даже никто не дернул: друзья – о погибшей в ДТП на Майдане. Эксклюзив

Маркив вышел на волю с флагом Украины: первые фото и слова нацгвардейца