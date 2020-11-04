Коронавирусом в "Слуге народа" заразились 19 нардепов
По состоянию на среду, 4 ноября, 19 народных депутатов из парламентской фракции "Слуга народа" болеют коронавирусом.
Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия на брифинге под Конституционным судом в Киеве, передает "Укринформ".
"У нас, по состоянию на сейчас, 19 заболевших только в нашей фракции", – сказал Арахамия.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан заболел коронавирусом COVID-19. Перед местными выборами он ездил на Донбасс, где встречался с воинами ВСУ.
16 октября стало известно, что заразился нардеп Николай Тищенко.
Также опасной болезнью заразился первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. Он провел в больнице 16 дней и выписался 20 октября.
А "слуга народа" Роман Грищук заболел COVID-19 вместе со своей женой еще в середине августа.
Не обошла болезнь и нардепа-спортсмена Жана Беленюка.