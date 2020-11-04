Коронавирусом в "Слуге народа" заразились 19 нардепов

По состоянию на среду, 4 ноября, 19 народных депутатов из парламентской фракции "Слуга народа" болеют коронавирусом.

Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия на брифинге под Конституционным судом в Киеве, передает "Укринформ".

"У нас, по состоянию на сейчас, 19 заболевших только в нашей фракции", – сказал Арахамия.

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