Коронавирусом в Раде заразились почти 100 человек

Коронавирусом в Верховной Раде Украины заразились почти 100 человек. Из них до 60 больных – народные депутаты и до 30 инфицированных – в аппарате парламента.

Об этом 14 октября сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишет "ТСН".

"Более 20 человек всего переболело в аппарате, также у нас несколько человек дополнительно заболели на этой неделе. Я думаю, что мы где-то до 30 доходим уже, это по аппарату. По народным депутатам последние показатели сегодня не готов сказать, но до 60 всего преодолели или болеют и почти каждый день у нас – дополнительные больные", – сказал Разумков.

Он отметил, что парламент не будет идти на карантин в связи с эпидемией COVID-19, поскольку это единственная законодательная организация в Украине. Однако изменения в режим работы Рады могут быть внесены.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Верховной Раде Украины за день коронавирус обнаружили у десяти народных депутатов. Из-за вспышки заболевания на совещании глав фракций было принято решение отменить пленарные заседания.