В ОПУ оправдали Баума, который замешан в скандале с грузами из Китая

Тимур Григоренко Политика 08:22, 5.05.2020 Обновлено: 09:47, 5.05.2020

Российский бизнесмен Борис Баум, получивший украинское гражданство, входит в группу людей при Офисе президента, которая борется с эпидемией COVID-19 в Украине.

Об этом на закрытой встрече со СМИ сообщил замглавы ОП и секретарь координационного совета по противодействию COVID-19 Кирилл Тимошенко, передает theБабель.

"На вопрос о роли в истории с поставками грузов бизнесмена Бориса Баума Тимошенко ответил, что он раньше помогал властям создавать законопроект по регуляции игорного бизнеса, а теперь входит в группу людей при ОП, которая борется с коронавирусом. Всю работу по этому направлению, утверждает Тимошенко, Баум делает бесплатно – как волонтер", – говорится в сообщении.

Баум и Тимошенко

В Телеграм-канале "Джокер" отмечено, что Баум является представителем криминальной среды и ранее был судим в Латвии.

"Тимошенко Кирилл на встрече сообщил, что Баум – это коронавирусный волонтер, борец с пандемией и все делает бесплатно. Знакомьтесь – доверенное лицо Офиса президента", – сказано в информации.

Скриншот

Ранее на OBOZREVATEL вышла публикация о "масочном короле" Борисе Бауме.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

  • журналисты узнали, что окружение президента Владимира Зеленского в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая.

  • Операция получила название "Баум" – в честь бизнесмена Бориса Баума, претендента на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине. Именно он стоит за этими схемами вместе с Кириллом Тимошенко, заместителем председателя Офиса президента Украины. Позже журналистка Светлана Крюкова сообщила, что Баум получил украинское гражданство благодаря Тимошенко.

  • В сети опубликованы документы о гуманитарных рейсах из Китая в Украину, часть товаров в которых оказалась коммерческого назначения. Но такая перевозка не может осуществляться по дипломатическим каналам.

  • Публикации о спекулятивных сделках Офиса президента, по нашему мнению, стали причиной крупнейшей в истории OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцию.

  • В разгар атаки новоиспеченный владелец украинского паспорта Баум написал сообщение и передал "привет" главе редакционного совета OBOZREVATEL Михаилу Бродскому. Это можно воспринять как его расправу за публикацию разоблачительных материалов.

  • Что касается Кирилла Тимошенко, то о его причастности заявил и альтернативный Telegram-канал "Тёмный рыцарь". На кибератаки замглавы ОП якобы потратил личные деньги.

  • 2 мая киберполиция Украины приняла заявление редакции о сильнейшей хакерской атаке за все время существования издания.

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