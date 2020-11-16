О невеждах в центральной власти сказано много, но и о неадекватах в местной власти тоже стоит говорить

Страна находится на грани катастрофы, а мэры соревнуются в том, кто лучше потроллит Зеленского и правительство.

Я еще понимаю, хотя и не поддерживаю, предвыборный популизм городских голов у которых 2 тур выборов. Но отказываюсь понимать городских голов, которые переизбрались на новый срок и тоже играют в политическую войну с Киевом.

Напомню, что за последние годы бюджеты областных центров за счет тотального уменьшения бюджетов сельских районов, поселков и городов областного подчинения и областей выросли в геометрической прогрессии. Поэтому многие из так называемых мэров стали чувствовать себя "великими и солнцеясными" за счет бюджетных денег, то есть средств граждан. Они научились ежегодно перестилать асфальт и переводить плитку с бордюрами, упорядочить парки и устанавливать фонтаны ... братскими фирмами и по ценам, которые в несколько раз превышают реальные!

Получив финансовый и админресурс поведение новых местных князьков начала повторять поведение бывших киевских чиновников, которые ранее вручную и не бесплатно делили государственный бюджет.

Как правильно и по-государственному действовать местному самоуправлению во время пандемии?

Надо предлагать и требовать принятия эффективных решений государственной властью, а не соревноваться в том, кто прикольнее откажется выполнять решение правительства.

У меня вопрос к Виталию Кличко, главы Ассоциации городов Украины:

может сейчас уместнее собрать правление Ассоциации городов вместе с Правительством?

Напомню, что последнее официальное собрание городских голов в Киеве было в 2017 году!

Как украинец, гражданин и ученый обращаюсь ко всем чиновников

и политикам с требованием остановиться в соревновании с охлократии, анархии и популизма, потому что за вашими эгоистичными и неадекватными действиями наступит развал украинского государства.

Итак, предлагаю на время карантина объявить мораторий на политическое противостояния, а взамен согласовать общий план действий и сформировать Правительство национального спасения

для защиты жизни людей и государства.

А политическую борьбу между партиями и политиками продолжим на следующий день после победы над пандемией!

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