У Хорошковского и Рудика заподозрили коронавирус

Коронавирусом COVID-19 заразились еще двое украинских политиков – нынешний и бывший.

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Речь идет о бывшем главы СБУ и экс-первого заместителя вице-премьер-министра Валерия Хорошковского, передает "Радио Свобода".

Сам Хорошковский в комментарии журналистам не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он находится в больнице с подозрением на заражение коронавирусом. "Кому это интересно, в принципе? Кроме моих друзей и родных", – ответил Хорошковский.

Вместе с тем, источники издания отметили, что у Хорошковского диагностировали двустороннее воспаление легких.

"Скорее всего коронавирус, но пока не подтвержден", – отметили собеседники.

Другой инфицированный – внефракционный народный депутат Сергей Рудик (Черкасская область). Об этом "4 каналу" сообщила нардеп Виктория Гриб, которая накануне общалась с Рудыком. Сама Гриб планирует обратиться к врачам.

Кто заражен коронавирусом из украинских топов

Народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра" заразился коронавирусом COVID-19.

Также коронавирусом заразилась жена бизнесмена, бывшего первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз" Игоря Диденко.

Жена директора интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза" Андрея Фаворова Анастасия Магонова опровергла, что ее супруг и она сама якобы заразились новым коронавирусом.

COVID-19 нашли в семье топ-чиновника Харькова Владимира Скоробагача. Заразилась его жена.

Как сообщал OBOZREVATEL :

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