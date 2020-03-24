У Хорошковского и Рудика заподозрили коронавирус

Коронавирусом COVID-19 заразились еще двое украинских политиков – нынешний и бывший.
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Речь идет о бывшем главы СБУ и экс-первого заместителя вице-премьер-министра Валерия Хорошковского, передает "Радио Свобода".
Сам Хорошковский в комментарии журналистам не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он находится в больнице с подозрением на заражение коронавирусом. "Кому это интересно, в принципе? Кроме моих друзей и родных", – ответил Хорошковский.
Вместе с тем, источники издания отметили, что у Хорошковского диагностировали двустороннее воспаление легких.
"Скорее всего коронавирус, но пока не подтвержден", – отметили собеседники.
Другой инфицированный – внефракционный народный депутат Сергей Рудик (Черкасская область). Об этом "4 каналу" сообщила нардеп Виктория Гриб, которая накануне общалась с Рудыком. Сама Гриб планирует обратиться к врачам.
Кто заражен коронавирусом из украинских топов
Народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра" заразился коронавирусом COVID-19.
Также коронавирусом заразилась жена бизнесмена, бывшего первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз" Игоря Диденко.
Жена директора интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза" Андрея Фаворова Анастасия Магонова опровергла, что ее супруг и она сама якобы заразились новым коронавирусом.
COVID-19 нашли в семье топ-чиновника Харькова Владимира Скоробагача. Заразилась его жена.
Как сообщал OBOZREVATEL :
По состоянию на 24 марта в Украине официально было подтверждено 97 случаев заражения коронавирусом, из которых три – летальные.
В общем в мире заражены уже более 375 000 человек, более 16 300 – умерли. Вылечиться удалось более 101 000 пациентов.
12 марта в Украине карантин из-за коронавируса ввели во всех регионах. Предварительная дата его окончания – 3 апреля.
23 марта было принято решение ввести режим ЧС в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях. В этот день чрезвычайную ситуацию решили ввести и в Львовской области, сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.
Таким образом режим ЧС объявлен уже 10 областях Украины: Житомирской, Черновицкой, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Харьковской, Донецкой, Тернопольской, Черкасской, Львовской, а также в Киеве.
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