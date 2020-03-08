Коронавирус в Раде? Волошин рассказал OBOZREVATEL о результатах теста

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин, который контактировал с заболевшим коронавирусом французким депутатом Жаном-Люком Рейтцером, прошел медицинский тест. Результат оказался отрицательным и опасного недуга у политика нет.

Об этом сам Олег Волошин рассказал в комментарии OBOZREVATEL. По его словам, он хорошо себя чувствует, никаких респираторных заболеваний нет, и не было последние недели.

"У меня хорошее физическое состояние, не было признаков болезни, температура не поднималась. Как только увидел информацию о том, что господин Рейтцер болен коронавирусом, сразу решил сдать тест. Никто "за руки" из парламента меня не выводил, это точно. Мне практически параллельно позвонили спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и глава Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Благодаря их помощи мне удалось оперативно обследоваться и получить результаты. Все в порядке", – пояснил Волошин.

Он также добавил, что теперь любые разговоры об изоляции его семьи, журналистов и Верховной Рады являются абсурдными. Но сам нардеп добровольно решил остаться дома и побыть на всякий случай "на мягком карантине" до середины следующей недели.

Как сообщает France 24 , 68-летнего Жана-Люка Рейтцера госпитализировали в больницу в четверг, 5 марта. Врачи диагностировали у него COVID-2019.

Народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин проводил с ним встречу во Франции утром, 29 февраля. После того, как стало известно о болезни Рейтцера, некоторые нардепы и СМИ потребовали изолировать Волошина и всех, кто с ним контактировал на 14 дней и поместить на карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину прибудет группа экспертов из ВОЗ, которая поможет организовать противоэпидемиологические мероприятия из-за угрозы COVID-19 в нашей стране.

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