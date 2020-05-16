Коронавирус в Раде: Разумков отчитался об инфицированных нардепах

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на сегодня в Верховной Раде ни среди нардепов, ни среди работников аппарата нет больных COVID-19.

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Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода. Он напомнил, что ранее 10 народных депутатов перенесли заболевание. Он также предположил, что их могло быть до 15 человек, "потому что, возможно, не все об этом сообщили".

"По состоянию на сегодня больных, к счастью, – я надеюсь, что так будет и в дальнейшем, – в парламенте народных депутатов нет", – отметил Разумков.

Он добавил, что, по его информации, среди работников аппарата Верховной Рады больных коронавирусом также не было зафиксировано.

"Мне трудно сказать обо всех помощниках, потому что у народного депутата много помощников, работающих на общественных началах. И 100% не могу дать. Однако, насколько мне известно, больных нет. Скажем так: нам эта информация не поступала, не объявляли" , – сказал спикер парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о первом отрицательном результат теста на коронавирус сообщила нардеп Анна Скороход, которая попала в больницу со своим новорожденным сыном.

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