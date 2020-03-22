Коронавирус в Раде: нардеп рассказал, кто в группе риска

В Верховной Раде Украины под угрозой заражения коронавирусом оказалась группа людей, контактировавших с заболевшим народным депутатом Сергеем Шаховым.

Об этом в эфире ObozTV рассказал народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин, который также общался с Шаховым.

Юрчишин отметил, что он сдал тест на коронавирус, однако результаты будут известны лишь через 4-5 дней.

Нардеп отметил, что экологический комитет парламента полным составом работает из дома.

"Этот тот комитет, на который 13 марта Шахов пришел, побыл 10 минут и ушел. Этого достаточно для того, чтобы, с одной стороны, отметиться на комитете, но при этом перенести своих коллег в группу риска", - рассказал политик.

Также, по его словам, дистанционно работают те члены аппарата Верховной Рады, которые были на этом заседании, и журналисты, которые принимали Шахова на эфирах.

rada.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный депутатСергей Шахов заразился коронавирусом, вероятно, после поездки на курорт Куршевель (Франция).

После возвращения Шахов общался с представителями нового Кабинета министров.

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Рада не будет закрываться на карантин, несмотря на заболевшего Шахова.

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