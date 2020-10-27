Коронавирус в Офисе президента: Мендель рассказала о тестах Зеленского и Ермака

В Офисе президента прокомментировали "вспышку" коронавируса среди заместителей главы ведомства Андрея Ермака.

По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, Андрей Смирнов и Юлия Ковалив, которые ранее получили положительные результаты тестов на COVID-19, находятся на самоизоляции. Об этом она сообщила агентству "Интерфакс-Украина".

"Офис президента искренне желает им как можно более легкого протекания болезни и скорейшего выздоровления. И в очередной раз просит украинцев тщательно относиться к карантинным мерам: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать скоплений людей", – отметила Мендель.

Она подчеркнула, что глава государства Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак здоровы.

"Сотрудники Офиса регулярно проходят тесты на коронавирус", – заверила Мендель.

Напомним, что после сообщений в СМИ о возможной вспышке СOVID-19 в ОПУ Юлия Ковалив подтвердила, что коронавирусом заболела вся ее семья.

"К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной", – отметила она и добавила, что вместе с родными чувствует себя удовлетворительно, они все находятся на самоизоляции и лечатся под наблюдением медиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 27 октября в Украине официально подтвержден 355 601 случай коронавируса, из них – 6677 за последние сутки. Количество жертв COVID-19 в нашей стране достигло 6590, побороть болезнь удалось 145 336 пациентам.