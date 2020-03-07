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7 марта • обновлено в 15:37
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Коронавирус у Волошина: выяснилась скандальная информация

1.6т
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Расширенные результаты анализов на коронавирус у народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олега Волошина до сих пор не готовы.

Скандальную ситуацию описала журналистка Соня Кошкина в Telegram-канале, уточнив, что после того, как стало известно о подозрении, не были соблюдены элементарные меры безопасности.

"Как известно, вчера выяснилось, что депутат от ОПЗ Олег Волошин 27 февраля встречался с французским парламентарием, у которого ныне диагностирован короновирус. Поскольку симптомов никаких, по возвращению в Украину, у Олега не было, он спокойно себе ходил в ВР, со всеми общался, работал. И на заседании в среду, когда сошлись в зале два правительства – старое и новое, и даже Президент выступал, тоже был", – рассказала Кошкина.

Олег Волошин

Олег Волошин

TK Media

По ее словам, человека с подозрением на возможный короновирус в медицинское учреждение необходимо доставлять на специально оборудованном транспорте, а сопровождать должны медработники в специальной защитной одежде. Но Волошину пришлось добираться самостоятельно.

"Но поскольку это – середина дня, центр города и вообще первый случай подозрения в Киеве, в больницу пришлось добираться самостоятельно. Благо, Александровская от ВР недалеко. Надеюсь, он без водителя поехал. В клинике взяли анализы. В ответ на резонный вопрос о том, когда будут результаты, ответили: после праздников. Да, именно так", – отметила Кошкина.

По ее словам, в Александровке берут только первичные анализы, а расширенными занимается специальная лаборатория, работающая "по не очень напряженному графику".

"Для того, чтобы этот график пересмотреть, пришлось включать секретаря СНБО Данилова и нового главу МОЗ Емца. Новый срок получения основного результата – сегодня после обеда. Пока что некоторые члены ОПЗЖ, близко общавшихся с Волошиным в последние дни, добровольно устроили себе домашний карантин", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый тест на коронавирус у Волошина оказался отрицательным.

Сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович предложил отправить всю Верховную Раду на 14-дневный карантин в Новые Санжары.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Коронавирус
Персоны
Соня Кошкина, LB Олег Волошин
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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