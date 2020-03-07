Коронавирус у Волошина пока не подтвердился: в чем подвох

Тест на коронавирус COVID-19 народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олега Волошина, который был изолирован после поездки во Францию, оказался негативным.

Об этом сообщила журналистка Соня Кошкина. При этом политик должен пробыть на карантине около 2-3 недель, поскольку инкубационный период коронавируса может длиться до 21 суток.

Олег Волошин Корреспондент.net

На своей странице в Facebook Волошин заявил, что "вся эта история стала для многих тестом на человечность и адекватность".

"Никакого коронавируса у меня нет. Хорошую новость сообщил лично Дмитрий Разумков, который держал всю эту ситуацию лично под контролем и вообще повел себя вчера и как прекрасный спикер, и просто как настоящий человек", – написал он.

Отметим, в конце февраля нардеп контактировал с зараженным коронавирусом французским коллегой.

Он общался с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером. Последний подцепил COVID-2019 и был помещен в реанимацию.

После этого украинский политик приехал в парламент и весь день просидел в зале заседаний, активно раздавал интервью приближенным к Виктору Медведчуку телеканалам.

Согласно китайскому протоколу, все, кто контактировал с Волошиным, должны быть изолированы. Соня Кошкина ранее сообщала, что некоторые нардепы уже устроили себе добровольный карантин.

По данным OBOZREVATEL, член ОПЗЖ уже проходил тест на эту болезнь, который также был негативным. Очевидно, речь идет о повторном исследовании.

Как писал OBOZREVATEL, сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович предложил отправить всю Верховную Раду на 14-дневный карантин в Новые Санжары. Среди плюсов своей идеи он назвал "принятие законов в турбокоронарежиме".

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