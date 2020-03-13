"Коронавирус не помешает!" У Порошенко напомнили о "красных линиях" для власти

Украинская власть, пользуясь тем, что внимание общества сосредоточено на пандемии коронарируса, решила удовлетворить прихоть Москвы и подписала "Решение трехсторонней контактной группы о создании так называемого Консультативного совета".

Об этом заявили в партии "Европейская солидарность", заявление появилось на сайте пресс-службы политсилы.

По мнению парламентариев, "решение" категорически является неприемлемым, поскольку полностью игнорирует безопасностную составляющую и вопреки Минским договоренностям концентрируется исключительно на политических вопросах.

Петр Порошенко

"Более того, этим "решением" признается правосубъектность российских оккупантов как отдельной переговорной единицы, а наша команда их легитимизации противодействует шестой год и никогда на это не соглашалась. Российская Федерация, де-юре и де-факто является агрессором против Украины, этим "решением" ставится на одну ступень с ФРГ, Францией и ОБСЕ. Таким образом кремлевская версия о "внутреннем конфликте в Украине" получает признание со стороны самой Украины, а Россия выдает из себя "миротворицу", – отметили в "ЕС".

В партии считают, что согласие на подписание этого документа дал лично Владимир Зеленский, однако у него еще есть шанс публично отмежеваться от этого "решения".

"Похоже, в памяти Зеленского те красные линии, которые накануне Нормандского саммита в Париже наметило ему общество, потускнели. И поэтому назревает необходимость даже в этих сложнейших условиях, еще раз собраться, чтобы их восстановить.

Поэтому предостерегаем власть, которая оказалась совершенно неспособной подготовить страну к атаке коронавируса, – не пользоваться ситуацией, связанной с ограничением массовых мероприятий, чтобы протянуть ряд антиукраинских решений в интересах Москвы. Призываем Францию, Германию и ОБСЕ не поддерживать "решение", поскольку оно противоречит национальным интересам Украины и выписано в пользу России", – заявили депутаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО.

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