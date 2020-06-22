Коронавирус – не помеха: Зеленский хочет как можно быстрее встретиться с Путиным

Кирилл Лютый Политика 00:01, 23.06.2020 Обновлено: 00:14, 23.06.2020

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести новый раунд переговоров с главой России Владимиром Путиным в "нормандском формате" в ближайшие месяцы, не дожидаясь окончания пандемии COVID-19.

Об этом глава государства рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, перевод которого опубликовал сайт Офиса президента.

"Мы должны сделать все, чтобы в ближайшие месяцы у нас была встреча в "нормандском формате", не дожидаясь окончания пандемии. По крайней мере мы все для этого делаем", – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что обсуждал с представителями Германии и Франции прекращение огня на Донбассе. После объявления карантина именно в эти страны были направлены украинские делегации.

Также Зеленский отметил изменения в составе делегации в Трехсторонней контактной группе, куда вошли "люди, которые не просто слушают и говорят, но и принимают решения".

Владимир Зеленский (фото - сайт Офиса президента)

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента заявили, что Украина сделала все необходимое для проведения новой встречи "нормандской четверки". Переговоры рассчитывают провести до конца 2020 года.

Напомним, предыдущая встреча Зеленского и Путина в "нормандском формате" прошла 9 декабря минувшего года.

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