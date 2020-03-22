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22 марта • обновлено в 23:47
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Коронавирус нашли у нардепа от партии Медведчука – Гончаренко

22.3т
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У народного депутата Украины Александра Лукашева обнаружен коронавирус COVID-19. Нардеп состоит в партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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Александр Лукашев

Александр Лукашев

Отметим, что Лукашев занимает пост первого заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.

18 марта Лукашев вместе с группой коллег, среди которых Сергей Шахов, Сергей Вельможный, Богдан Горбань и Александр Сухов, сдал тест на коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов стал первым на Киевщине больным коронавирусом. Также заболела его жена.

Нардепа госпитализировали в Александровскую больницу Киева.

Депутат Сергей Вельможный, который отрицал у себя наличие коронавируса, также впоследствии пожаловался на недомогание и ждет результатов новых тестов.

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Автор
Павел Заяц
Тема
Коронавирус
Персона
Сергей Шахов
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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