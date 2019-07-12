"Корона не упадет": Зеленский объяснил цель звонка Путину

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свой первый звонок главе России Владимиру Путину 11 июля.

Подробностями поделился он на встрече с матерями моряков в Кривом Роге в пятницу, 12 июля, пишет "Страна".

По словам лидера Украины, он позвонил Путину, чтобы обсудить освобождение украинских моряков. Кроме того, президент добавил, что готов реализовывать свои обещания в любом формате – в "минском, нормандском и других".

"Мы сейчас основательно ведем этот вопрос, чтобы забрать наших. У меня корона с головы не спадёт, потому что жизни ребят наших — самое главное. Вчера мы разговаривали с президентом России. Мой главный был вопрос — вернуть всех наших ребят. Готовы отдать их, отдайте нам всех наших", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский BBC

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля президент Украины Зеленский позвонил президенту РФ Путину. В сообщении Офиса президента говорится: "Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков". Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ.

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