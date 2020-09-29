Королевская объяснила, зачем ее "19-летний ребенок" идет в депутаты

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья Королевская заявила, что молодость не помешает ее 19-летнему сыну начать политическую карьеру.

О политических амбициях своего ребенка Королевская рассказала в комментарии Радио Свобода. Ее сын Ростислав Солод баллотируется в депутаты Краматорского горсовета.

"Ребенку – 19 лет (ровно столько лет я в политике), и в принципе все его жизнь проходила в политической среде", – отметила Королевская.

Она рассказала, что с началом пандемии коронавируса вместе с сыном много ездила с гуманитарными миссиями по стране.

"И когда он погрузился в эту жизнь уже не со стороны, не глазами мамы, а своими собственными, когда у него такая инициатива (баллотироваться – ред.) возникла, то было мое условие: "Если ты хочешь идти в политику и как-то хочешь себя проявлять, то иди, пожалуйста, на Донбасс: ты там родился, ты там вырос", – рассказала Королевская.

Политик пояснила, что если люди доверят сыну быть депутатом горсовета на Донбассе, то она не сможет быть против этого.

Королевская отметила, что отсутствие законченного высшего образования и опыта не являются помехой началу политической карьеры.

"Я думаю, что точно лучше начинать с самых низов на политической лестнице, чем потом в 20 лет становиться депутатом Верховной Рады, как навыбирали здесь зелени, которая до этого не имела ни опыта, ни какого-то места работы", – сказала она.

И добавила, что политическая деятельность не помешает сыну получать высшее образование, поскольку современные дети цифровизированные и умеют оптимизировать свое время.

"А не справится, значит, будет отвечать за это", – сказала Королевская.

Также она уточнила, что не реагирует на критику относительно участия сына в выборах, поскольку “давно не читает фейсбук", но "у каждого есть право на свое мнение".

Как сообщал OBOZREVATEL, сын народных депутатов Украины от ОПЗЖ Натальи Королевской и Юрия Солода, Ростислав Солод, официально выдвинут кандидатом в депутаты горсовета Краматорска.