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"Король контрабанды" и глава "Регионов": вспыли скандальные факты о члене команды Зеленского

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В начале своей предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал привести в политику новые лица. Но при более детальном изучении окружения главы государства, всплывает все больше сомнительных фактов и связей.

Речь идет, например, об Илье Павлюке, который по данным программы "Наші гроші" с Денисом Бигусом, отвечает за координацию и финансы региональных представителей Зе-команды, а заодно тесно связан с одиозным экс-нардепом в розыске Игорем Калетником – в материале OBOZREVATEL.

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Глава "Регионов"

Исходя из расследования журналистов становится известно, что избирательный штаб Зеленского был условно разделен на четыре группы – "Квартал", "Дядя", "Нижние" и "Регионы". Глава последней Павлюк.

Александр Корниенко, бывший координатор штаба Зеленского

Александр Корниенко, бывший координатор штаба Зеленского

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В опубликованных журналистами переписках его называют "Илья Николаевич".

Сергей Трофимов, продюсер студии "Квартал-95"

Сергей Трофимов, продюсер студии "Квартал-95"

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"Король контрабанды" и глава "Регионов": вспыли скандальные факты о члене команды Зеленского

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Отмечается, что главная его функция в штабе ЗЕ – координация и финансы региональных представителей. Например, поиск физических лиц-предпринимателей со стабильным доходом и без долгов для пополнения через них избирательного фонда или контроль на местах.

"Король контрабанды" и глава "Регионов": вспыли скандальные факты о члене команды Зеленского

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"Король контрабанды" и глава "Регионов": вспыли скандальные факты о члене команды Зеленского

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Деловые вопросы Павлюк "решает" в одних переписках с избирательными. Ведь его бизнес-партнеры по совместительству занимаются поддержкой Зе-команды. Как заметили журналисты, микроавтобус, записанный на брата Павлюка, постоянно дежурил под штабом на Печерске и под соседним кафе, где штабисты периодически обедали.

Представители штаба время от времени присылают Павлюку номера своих кредитных карточек, а бус из окружения главы "Регионов" регулярно останавливался у банковских терминалов. Журналисты подозревают, что вероятнее всего деньги перечисляет водитель Павлюка.

Микроавтобус с окружения Павлюка

Микроавтобус с окружения Павлюка

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"Периодически авто срывается с дежурства и... едет к ближайшему банковскому терминалу. Водитель останавливается, "забрасывает" туда деньги, после чего возвращается "на базу", – сказано в сюжете.

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Фамилия Павлюка не упоминается на сайте Зе-команды. Можно предположить, что его роль не афишируют намеренно. В январе месяце его причастность к штабу опроверг друг и бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир.

"Не знаю, откуда у вас информация о причастности Павлюка к команде. В принципе, я с Ильей Павлюком знаком, и уже довольно давно. Но я со многими вожу знакомство, и этот человек не является членом нашей команды. Сейчас я даже не знаю, чем он занимается", — сказал он.

Не афишируют роль Павлюка в штабе Зе вполне оправдано, так как большинство упоминаний о нем в СМИ касается периода его деятельности при президенте Януковича.

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"Король контрабанды"

Во время правления сбежавшего экс-президента СМИ называли Павлюка "решалой на таможне", "посредником в таможенных вопросах" и даже "королем контрабанды" в западном регионе.

Дело в том, что Павлюк был помощником на то время народного депутата 6 созыва Игоря Калетника и поддерживал с ним тесные отношения. По некоторым данным, они вместе реализовывали ряд теневых схем по незаконному перемещению товаров через таможню. Говорят, что Павлюк является кумом экс-нардепа.

Игорь Калетник

Игорь Калетник

В 2010 году Калетник возглавил Государственную таможенную службу Украины, естественно, Павлюк остался при нем.

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В 2012 году тогдашний депутат Черновицкого облсовета, а ныне председатель Черновицкой таможни Николай Салагор называл Павлюка "фактическим владельцем всей контрабанды" в регионе. А Геннадий Москаль, тогда еще оппозиционный нардеп, прямо заявлял в открытом письме к Виктору Януковичу о роли Павлюка в разработке изменений в законодательство, которые фактически "декриминализировали" контрабанду.

16 января 2014 года Игорь Калетник голосовал за так называемые "диктаторские законы", за что ГПУ возбудила уголовное дело по ст. 364 ч. 2 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Но арестовать экс-нардепа не смогли, он успел бежать на территорию РФ.

Сейчас Павлюк является владельцем четырех фирм, о чем известно из данных аналитической системы YouControl — "Садовод агро пром", ТОВ "Буковина-Спортсервис", СТОВ "Свиженька-Милк", ТОВ "Калина-Транс". Компании занимаются и разведением крупного рогатого скота, и управлением недвижимостью, и грузовым транспортом.

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Журналисты "Следствие.Инфо" также выяснили, что дочь Павлюка София с 16 лет владеет предприятием "Бизнес-центр "Буковинский" вместе с Валерием Чинушем. Ее бизнес-партнер на протяжении трех созывов Верховной Рады работает помощником депутата от БПП Виктора Короля.

Связь с экс-"регионалом"

Связь Павлюка со скандальной семьей Калетников вполне очевидна, и прослеживается до сих пор. Дело в том, что в Украине остался отец Игоря Калетника – Григорий, бывший нардеп от "Партии регионов" и действующий ректор Винницкого национального аграрного университета.

Григорий Калетник

Григорий Калетник

В 1998-2005 гг Григорий уже занимал пост главы Винницкой ОГА, теперь у него есть все шансы возглавить родной регион снова. И помочь ему в этом может никто иной, как координатор группы "Регионов" в команде Зе Илья Павлюк.

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Еще на старте предвыборной гонки, команду кандидата на пост президента Владимира Зеленского в Винницкой области возглавила некая Светлана Лутковская – сотрудница Винницкого национального аграрного университета, которым управляет Калетник-старший. Региональные СМИ утверждают, что Лутковская является человеком Григория, и без его одобрения не принимает ни одного решения.

Светлана Лутковская и Владимир Зеленский

Светлана Лутковская и Владимир Зеленский

Facebook команды Зеленского в Виннице

Журналисты предполагают, что после победы Зеленского на выборах президента формированием провластной команды будет заниматься именно Григорий Калетник.

Во время избирательной гонки студенты и педагогический коллектив Винницкого национального аграрного университета комментировали и распространяли позитивную информацию о Зеленском и его избирательной программе через настоящие и фейковые аккаунты в соцсетях.

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Свой человек в команде Зе вполне может помочь бывшему "регионалу" в одном важном деле – прекращении уголовного преследования его сбежавшего сына Игоря. Калетник-старший постоянно изыскивает возможности для "положительного решения" вопроса в Генеральной прокуратуре Украины.

Кстати, 8 мая 2019 года Печерский райсуд Киева уже отменил розыск бывшего главы украинской таможни. А месяцем ранее суд обязал Государственное бюро расследований начать уголовное производство в отношении прокуроров Генпрокуратуры, которые якобы превышая полномочия, не выполняя судебные решения, осуществляли уголовное преследование Игоря Калетника в течение 5 лет.

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Скирда Женя
Скирда Женя
Даааа что тут сказать... Президенту "главное быть просто ПОРЯДОЧНЫМ человеком..." или как он вас там "сделал" и это еще даже не все после инаугурации "протрезвели"))))) Заметьте как гордо регионалы начали возвращаться-ничего не бояться!!!)))))))))))))))))))
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Ну вот зачем вы так...зачем вот сразу...он же и недели еще нет, как приступил, а вы сразу начинаете ...Вова же "новое лицо", весь в "белом", только за все хорошее и против всего плохого, и ни одному "ворюге" не даст теперь уж ТОЧНО))))))...дайте 13 млн. инфантилов хоть месяц "лоховского счастья"...))))))
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Скирда Женя
Скирда Женя
Петренко Дмитрий, ))))))))))))))))))))))) Хорошо сказал!!! один лайк поставил и 99 в уме!!!
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