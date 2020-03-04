Корниенко рассказал, когда в Раде рассмотрят отставку Рябошапки

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" собирают подписи, чтобы провести в четверг, 5 марта, внеочередное заседание Верховной Рады и рассмотреть отставку главы ОГП Руслана Рябошапки.

Об этом OBOZREVATEL рассказал глава партии СН Александр Корниенко.

"Нужно собрать 150 подписей. Мне известно, что собрали уже около 70", – отметил он.

Руслан Рябошапка

Нардеп добавил, что сбор подписей идет за постановление об отставке генерального прокурора Рябошапки. Он отметил, что внеочередное заседание парламента будет назначено на 18:30.

Напомним, в ВРУ внесен проект постановления об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки. Документ под номером 3154 зарегистрирован 3 марта. Его авторами стали нардепы из разных парламентских фракций.

Ранее сообщалось, что в Раде собрали 180 подписей для отставки генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас ответил на слухи о том, что он может возглавить Офис генпрокурора Украины вместо Руслана Рябошапки.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!