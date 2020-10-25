Корниенко про опрос Зеленского: потратили не 100 миллионов

Лидер партии "Слуга народа" и первый заместитель фракции Александр Корниенко опроверг, что волонтерами во время опроса Владимира Зеленского были несовершеннолетние, а также то, что на него было потрачено 100 млн гривен.

Об этом он сказал во время брифинга в Киеве в воскресенье, 25 октября, передает корреспондент OBOZREVATEL. По его словам, в отчете НАПК будет предоставлена вся информация о финансировании опроса. Корниенко отметил, что деньги были выделены "донорами" – представителями малого и среднего бизнеса. Однако, озвучивать их фамилии не стал, сказал, что забыл.

"Надеюсь, что будет объяснение, откуда взялась цифра в 100 млн. Это намного меньше. Со временем покажем отчеты. Пока мы только считаем, сколько волонтеров, как прошел процесс, сколько участков. Это в динамике", – пояснил Корниенко.

Также он опроверг информацию о том, что несовершеннолетние принимали участие в проведении опросов.

"Наш подрядчик не привлекал детей, даже если юридически правильная схема, разрешение от родителей. Мы всегда были против этого. Наш подрядчик несёт за это ответственность. Думаю, что это или провокация или самодеятельность", – отметил он.

Отвечая на обвинения журналистов о том, что можно было отвечать на опрос Зеленского несколько раз одному и тому же человеку, Корниенко отметил, что "нарушения бывают, но это не значит, что нужно ставить под вопрос результаты всего опроса".

"Если на тысячи участков есть 2-3 нарушения, можно ли из-за этого ставить результаты под вопросом?", – сказал политик.

Напомним, что в воскресенье, 25 октября, начался всеукраинский опрос, который инициировал президент Владимир Зеленский. Он проходит параллельно с голосованием на местных выборах.

Как сообщал OBOZREVATEL, уполномоченный парламента по правам человека Людмила Денисова заявила, что несовершеннолетние с 14 до 18 лет в качестве волонтеров могут принимать участие в опросе, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Однако при этом дети должны получить согласие родителей.