Корниенко признался, грозит ли ему отставка из-за скандала с "корабельной сосной"

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что не намерен уходить в отставку после скандального разговора о "рабочей бабе, как корабельной сосне".

Он сказал, что еще не все сделал в политике. Об этом Корниенко сообщил в интервью "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Если кто-то думал, что я не понес репутационных потерь, то это не так. Но своих собственных мыслей об отставке у меня не было. В случае украинской политической культуры не факт, что это на кого-то повлияет или станет для кого-то примером...

Как политик я пока не все сделал, что планировал для себя в политике, хотел бы еще этим позаниматься немного", – сказал народный депутат.

Он не ответил, как на инцидент отреагировала жена. "Моя семья и так, в принципе, страдает из-за моей популярности... Это большие перемены – нужно перенастраивать жизни как-то: новые привычки заводить, не говорить всего, что ты думаешь, потому что тебя могут записывать", – сказал Корниенко.

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