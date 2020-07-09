Корниенко признался, грозит ли ему отставка из-за скандала с "корабельной сосной"
Александр Корниенко высказался о скандальном разговоре. Фокус
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что не намерен уходить в отставку после скандального разговора о "рабочей бабе, как корабельной сосне".
Он сказал, что еще не все сделал в политике. Об этом Корниенко сообщил в интервью "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
"Если кто-то думал, что я не понес репутационных потерь, то это не так. Но своих собственных мыслей об отставке у меня не было. В случае украинской политической культуры не факт, что это на кого-то повлияет или станет для кого-то примером...
Как политик я пока не все сделал, что планировал для себя в политике, хотел бы еще этим позаниматься немного", – сказал народный депутат.
Он не ответил, как на инцидент отреагировала жена. "Моя семья и так, в принципе, страдает из-за моей популярности... Это большие перемены – нужно перенастраивать жизни как-то: новые привычки заводить, не говорить всего, что ты думаешь, потому что тебя могут записывать", – сказал Корниенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты записали неформальное общение руководства "Слуги народа" Давида Арахамии и Александра Корниенко, во время которого они обсуждали женские качества одной из коллег по фракции.
Впоследствии Корниенко оправдался за слитый в сеть разговор, назвае его монтажом.
Сама нардеп заявила, что в скандале замешаны политические конкуренты. Ее коллеги в парламенте, отметила Аллахвердиева, звонили к ней "и поклялись, что не говорили ничего из опубликованного".
Со своей стороны Арахамия заявил, что скандальная видеозапись якобы была смонтирована из двух частей, одна из которых – в юмористическом стиле.
Впоследствии Корниенко опроверг монтаж, однако заявил, что часть разговора была утеряна. Нашумевшие высказывания, как признался политик, были не о коллеге в парламенте, а о Татьяне Домбровской, депутате Николаевского горсовета. "Слуга" принес свои извинения и назвал высказывания недопустимыми.
Домбровская приняла извинения и заявила, что намерена продолжать сотрудничество со "Слугой народа".
Первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что подобные разговоры допустимы "где-то в бане".