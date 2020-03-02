Главная Новости
2 марта • обновлено в 16:03
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Корниенко пообещал Украине громкие посадки весной

1.1т
Читать материал на украинском

Весной 2020 года в Украине необходимо провести массовые посадки, которые накануне выборов обещал тогда еще будущий президент Владимир Зеленский.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной Рады Украины заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Вместе с тем, он отметил, что прежде парламенту предстоит провести серьезный разговор с правоохранительными органами для достижения поставленной цели.

"Пришла весна – много людей ожидают посадок, которые мы обещали в прошлом году. Понятно, что прошлой весной мы бы просто не успели это сделать. Этой весной точно это надо будет делать", – анонсировал решительные действия власти Корниенко.

Александр Корниенко

Александр Корниенко

По его словам, уже 4 марта представители правоохранительных структур будут отчитываться по поводу этого вопроса в Верховной Раде. Прежде всего, парламентарии планируют узнать у генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, почему реформа органов прокуратуры "мешает выдвигать реальные подозрения".

Кроме того, нардепы обсудят будущие посадки и с руководством Национального антикоррупционного бюро, которое, по словам Корниенко, до этого "пять лет рассказывало, что их работе мешает отсутствие политической воли".

Подытоживая, глава партии "Слуга народа" пообещал, что серьезное внимание будет также уделено вопросам о расследовании резонансных дел СБУ, МВД и ГБР. Однако говоря о последнем ведомстве, Корниенко подчеркнул, что к нему якобы есть меньше всего вопросов из-за относительно недавней перезагрузки его руководства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персоны
Руслан Рябошапка Александр Корниенко
Место
Украина
Теги
Офис генерального прокурора Украины Национальное антикоррупционное бюро Украины Служба безопасности Украины Государственное Бюро Расследований Министерство внутренних дел Украины Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
11
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Весной всю эту ЗЕленую плесень сажать придется.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги