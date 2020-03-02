Корниенко пообещал Украине громкие посадки весной

Весной 2020 года в Украине необходимо провести массовые посадки, которые накануне выборов обещал тогда еще будущий президент Владимир Зеленский.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной Рады Украины заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Вместе с тем, он отметил, что прежде парламенту предстоит провести серьезный разговор с правоохранительными органами для достижения поставленной цели.

"Пришла весна – много людей ожидают посадок, которые мы обещали в прошлом году. Понятно, что прошлой весной мы бы просто не успели это сделать. Этой весной точно это надо будет делать", – анонсировал решительные действия власти Корниенко.

Александр Корниенко

По его словам, уже 4 марта представители правоохранительных структур будут отчитываться по поводу этого вопроса в Верховной Раде. Прежде всего, парламентарии планируют узнать у генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, почему реформа органов прокуратуры "мешает выдвигать реальные подозрения".

Кроме того, нардепы обсудят будущие посадки и с руководством Национального антикоррупционного бюро, которое, по словам Корниенко, до этого "пять лет рассказывало, что их работе мешает отсутствие политической воли".

Подытоживая, глава партии "Слуга народа" пообещал, что серьезное внимание будет также уделено вопросам о расследовании резонансных дел СБУ, МВД и ГБР. Однако говоря о последнем ведомстве, Корниенко подчеркнул, что к нему якобы есть меньше всего вопросов из-за относительно недавней перезагрузки его руководства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в ноябре Зеленский пообещал, что резонансные уголовные производства будут доведены до конца. Среди них он выделил дело об убийстве Гандзюк и Шеремета, а также дела Майдана.

Перед этим аналогичные обещания он давал в августе и заверял, что первыми за решетку пойдут коррупционеры.

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