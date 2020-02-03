"У меня рыбки": Корниенко отшутился на "собачий" скандал в "Слуге народа"

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отвесил шутку, общаясь с журналистами по поводу "собачьего" скандала, фигурантом которого стал член президентской политсилы Евгений Брагар.

Соответствующее видео опубликовали на Telegram-канале Pavlovsky News. Так, представители СМИ спросили у парламентария, готов ли он распрощаться со своими питомцами ради погашения долгов за коммуналку (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У меня рыбки, я не думаю, что я сильно исправил бы коммунальную ситуацию, продав пять рыбок. Рыбки очень стандартные, не элитные", – попытался сострить Корниенко.

Александр Корниенко

Говоря о возникшем скандале уже серьезно, он отметил, что формально Брагар ничего не нарушил. Однако фракция по-человечески решила извиниться перед людьми, которых оскорбили высказывания нардепа от "Слуги народа".

Кроме того, Корниенко анонсировал обсуждения с министром энергетикии Алексеем Оржелем тарифа на транспортировку газа, который вызвал возмущение у украинских потребителей.

Журналисты также спросили у главы партии "Слуга народа", запретят ли оскандалившемуся Брагару посещать телеэфиры. На это он ответил, что такой шаг был бы слишком недемократичным.

"Я думаю, что он переживает по поводу этой ситуации. Возможно, он решит ограничить коммуникации с прессой. Набора мемов, героем которых он стал, – более чем достаточно, чтобы он сделал выводы на будущее", – подчеркнул Корниенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Брагар в телеэфире посоветовал звонившей в студию пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей.

Украинцы высмеяли заявление народного депутата и создали массу фотожаб и мемов по поводу "собачьего" скандала в президентской партии.

В итоге Брагару пришлось оправдываться, а его коллегам по фракции "Слуга народа" – извиняться за его выходки.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков жестко отреагировал на скандальные высказывания Брагара и предупредил нардепов, что они могут очень быстро оказаться ближе к народу, оставив кресла парламента.

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