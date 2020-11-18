Корниенко опроверг слова Кравчука по выборам в ОРДЛО

Партии смогут принять участие в выборах на Донбассе только после освобождения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа", лидер партии Александр Корниенко в интервью "Интерфакс Украина". Его смутила заявление главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о том, что выборы на Донбассе могут состоятся на мажоритарной основе.

"Меня, как одного из авторов избирательной реформы и, потенциально, автора переходного избирательного законодательства, больше смутило заявление Леонида Макаровича о том, что местные выборы на территории Донбасса могут пройти на мажоритарной основе. В выборах, может быть, будут принимать участие и партии, которых никогда не было там, а были только здесь, может быть, это будет смешанная система", – сказал он.

Корниенко отметил, что так называемое "переходное законодательство", которое применяется после разрешения территориальных военных конфликтов, "необходимо очень индивидуально выписать", поскольку она "чувствительное".

По его словам, упоминание закона об амнистии и о переходном избирательном законодательстве вызывают огромные дискуссии в обществе.

"Это чувствительно все и этот клубок проблем надо постепенно и осторожно разматывать. Но сначала, конечно, фактор безопасности", – подчеркнул Корниенко.

Напомним, Кравчук заявил, что дата проведения выборов на Донбассе 31 марта 2021 года не является однозначной, время можно перенести. По его словам, принципиальным вопросом является контроль Украины над границей, а также установление украинских институтов власти, которые могут обеспечить проведение выборов по украинским законам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса в случае, если их освободят, возможно только при выполнении всех условий Украины и полного контроля над регионом.