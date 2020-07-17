Корниенко объявил о "конце эпохи бедности": деньги опускаются, все заасфальтировано

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что в некоторых сферах в Украине уже наступил "конец эпохи бедности".

В эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" 16 июля он в качестве одного из примеров привел снижение цены на газ.

"Была очень удачная история со снижением цены на газ. Люди ощутили это", – подчеркнул Корниенко.

Также он отметил, что благодаря децентрализации деньги опускаются вниз общинам. Он пояснил, что речь идет о крупных суммах – 60% налога на доходы, а остатки на депозитах городов составляют 6 млрд грн.

"То, что касается темы децентрализации, то тут это реально конец эпохи бедности", – сказал глава партии.

"Мы проводили много опросов. До 60% населения в некоторых городах довольны качеством ремонта дорог. Люди говорят: "У нас все заасфальтировано"", – добавил Корниенко.

При этом глава партии отметил, что многие украинцы недовольны медицинской и коммунальной сферой.

Корниенко заверил, что после местных выборов осенью граждане получат "обновленную страну" и "обновленное качество".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 20 мая рассказал, в каких именно сферах наступил "конец эпохи бедности", что было его обещанием во время второго тура президентских выборов.