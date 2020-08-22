Корниенко назвал условие отмены местных выборов в Украине

Лидер партии "Слуга народа" и первый заместитель председателя парламентской фракции СН Александр Корниенко заявил, что местные выборы в Украине, запланированные на 25 октября, могут не состояться только в случае введения чрезвычайного положения.

По его словам, в частности ЧС могут ввести в некоторых регионах из-за увеличения количества новых больных коронавирусом. В то же время сейчас в Украине нет оснований для отмены выборов, передает "Украина 24".

"Если говорить с юридической точки зрения – на сегодня нет оснований для отмены выборов. С 5 сентября начинается избирательный процесс, его нельзя ничем остановить, кроме чрезвычайного положения. Думаю, что господин Ляшко (главный санврач – Ред.) И вся команда, которая борется с эпидемией, будут оперативно нас информировать для того, чтобы принимать решения, например, о введении чрезвычайной ситуации в некоторых регионах", – сказал Корниенко.

Лидер партии "Слуга народа" напомнил о прецеденте с захватом в плен Россией украинских моряков, "когда власть ввела военное положение на части территории Украины в нескольких областях, и там не проводились выборы в объединенные общины, они произошли позже".

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече представителей Трехсторонней контактной группы, которая прошла в формате видеоконференции 18-19 августа, представитель РФ Борис Грызлов и представители ОРДЛО потребовали от Верховной Рады изменить постановление о местных выборах в стране.

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