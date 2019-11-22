Корниенко намекнул на новые чистки в "Слуге народа"

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко не исключил, что президентскую политическую силу могут ожидать масштабные чистки.

В случае необходимости речь может идти о более, чем двух десятках человек. Такое признание он сделал в интервью "Новому времени", отвечая на вопрос, кто еще рискует быть изгнанным из "Слуги народа" после Антона Полякова и Анны Скороход без вреда для монокоалиции в Верховной Раде.

"Монобольшинство – 226 человек. Арифметика говорит, что еще 24. Но нам бы не хотелось. Будем надеяться, что дальше не будет поводов", – сказал Корниенко.

Александр Корниенко "Гордон"

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 ноября на закрытом заседании фракции "Слуга народа" исключили из ее рядов народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова.

При этом на заседании президентской фракции ее члены отказались голосовать за исключение из своих рядов народных депутатов, которые попались на кнопокодавстве.

Поляков заявил, что во фракции "Слуга народа" в Верховной Раде есть проблемы в коммуникации между руководством, что может привести к роспуску парламента.

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