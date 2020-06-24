Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко извинился за скандальные выказывания о коллеге Ирине Аллахвердиевой, однако заявил, что часть его с Давидом Арахамией разговора касалась другого политика – Татьяны Домбровской.

Она является депутатом Николаевского городского совета и председателем ОО "Будущее Николаева". Видеообращение по поводу нашумевшего обсуждения женщин Корниенко опубликовал в Facebook 24 июня (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

В первой, короткой части разговора, по словам политика, он говорил о "своих впечатлениях от красоты" Аллахвердиевой, "однако в абсолютно неприемлемой форме". Глава "СН" попросил прощения у коллеги по партии, сказав, что ничего плохого ввиду не имел. Он надеется на "конструктивный разговор" с женщиной.

В другой части разговора, которая породила массовые цитирования и мемы, как сказал Корниенко, речь шла о другом человеке.

Татьяна Домбровская. Источник: NikLife

"Мы обсуждали другого политика, местного, кандидата от партии "Слуги народа" в мэры – госпожу Татьяну Домбровскую. Я с ней познакомился накануне... она действительно меня очень впечатлила своей энергией и задором. Я понимаю, что она могла быть достойным кандидатом от "Слуги народа". Опять же, форму выражения своего восхищения я выбрал не очень уместную, местами неоднозначную, а местами просто оскорбительную", – добавил он.

Корниенко извинился перед Домбровской, сказав, что отнесется с пониманием, если она откажется от сотрудничества со "Слугой народа".

Давид Арахамия и Александр Корниенко

Нардеп добавил, что "надо быть полным отморозком", чтобы утверждать, что в прямом эфире возможен монтаж.

Депутат объяснил, что в ходе эфира, вероятно, произошел сбой в сигнале. Поэтому при просмотре кажется, что "слуги" обсуждали только Аллахвердиеву, однако между этими частями разговора была пауза "и немного больше слов", которые на запись не попали. Глава "СН" сказал, что потерю части видео не отрицают и на сайте, который вел стрим.

Корниенко также принес извинения всем украинцам, подчеркнул неприемлемость сексистских высказываний и сказал, что ситуация станет для него серьезным уроком.

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