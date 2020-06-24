Корниенко и Арахамию после скандала с "сосной" сравнили с персонажами "Нашей Раши"
Народных депутатов от "Слуги народа" Давида Арахамию и Александра Корниенко после сексистского скандала с их коллегой Ириной Аллахвердиевой сравнили с персонажами российского юмористического шоу "Наша Раша".
Сходство заметили пользователи Facebook и начали массово распространять кадр с пресс-конференции в Николаеве, где оскандалились украинские парламентарии, и скриншот одной из сцен "Нашей Раши".
В частности, вымышленные герои, с которыми сравнили нардепов, в зарисовках постоянно наигранно "думали о Родине" и попадали в неловкие ситуации.
В сценках "депутаты" Юрий Венедиктович Пронин и Виктор Харитонович Мамонов, которых сыграли скандальные Сергей Светлаков и Михаил Галустян, пафосно переживали о судьбе страны, однако на деле радовались неограниченному доступу к различным благам и возможности не заниматься тяжелой работой.
Напомним, Арахамия и Корниенко стали фигурантами скандала из-за оскорбительных высказываний в адрес нардепа от "Слуги народа" Ирины Аллахвердиевой. Они назвали ее "рабочей бабой, как корабельная сосна".
Как сообщал OBOZREVATEL:
впоследствии Корниенко оправдался за слитый в сеть разговор с Арахамией, в том числе об Ирине Аллахвердиевой.
Сама нардеп заявила, что в скандале замешаны политические конкуренты. Ее коллеги в парламенте, отметила Аллахвердиева, звонили к ней "и поклялись, что не говорили ничего из опубликованного".
Со своей стороны Арахамия заявил, что скандальная видеозапись якобы была смонтирована из двух частей, одна из которых – в юмористическом стиле.
Тем временем в сети их шутки стали вирусными и превратились в повод для троллинга.