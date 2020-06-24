Корниенко и Арахамию после скандала с "сосной" сравнили с персонажами "Нашей Раши"

Мила Озеровская Политика 11:29, 24.06.2020

Народных депутатов от "Слуги народа" Давида Арахамию и Александра Корниенко после сексистского скандала с их коллегой Ириной Аллахвердиевой сравнили с персонажами российского юмористического шоу "Наша Раша".

Сходство заметили пользователи Facebook и начали массово распространять кадр с пресс-конференции в Николаеве, где оскандалились украинские парламентарии, и скриншот одной из сцен "Нашей Раши".

В частности, вымышленные герои, с которыми сравнили нардепов, в зарисовках постоянно наигранно "думали о Родине" и попадали в неловкие ситуации.

Арахамию и Корниенко сравнили с персонажами из "Нашей Раши"
Facebook

В сценках "депутаты" Юрий Венедиктович Пронин и Виктор Харитонович Мамонов, которых сыграли скандальные Сергей Светлаков и Михаил Галустян, пафосно переживали о судьбе страны, однако на деле радовались неограниченному доступу к различным благам и возможности не заниматься тяжелой работой.

Напомним, Арахамия и Корниенко стали фигурантами скандала из-за оскорбительных высказываний в адрес нардепа от "Слуги народа" Ирины Аллахвердиевой. Они назвали ее "рабочей бабой, как корабельная сосна".

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