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"Кормите пипеткой!" Гройсман в прямом эфире назвал Тимошенко "мамой коррупции"

9.2тЧитать материал на украинском

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман раскритиковал лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко, когда та была главой Кабинета министров.

Словесная перепалка между политиками произошла в эфире "Свободы слова". Конфликт разгорелся после того, как Тимошенко раскритиковала работу правительства под руководством Гройсмана.

"У общин должны быть три свободы. Первая – свободно получать свои собственные закрепленные налоги. Чтобы не забирали в центр, а потом из пипетки не капали в общину по одной гривне. Если мы сейчас говорим о децентрализации, то должны посмотреть на распределение бюджета по доходам, сколько процентов идет общинам, а сколько – госбюджету. Первой свободы в наших общинах не существует. Только 20,7% – это те доходы, которые получает община. Все остальное забирается в центр, а потом направляются туда субвенции. То есть община практически не распоряжается своими доходами", – рассказывала нардеп.

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На данные заявления премьер-министр напомнил Тимошенко, что во время ее премьерства Кабмин проводил “бестолковую политику”. Также Гройсман напомнил лидеру "Батьківщини" о долгах и завышенных ценах на газ.

"У меня такое впечатление, что вы не сменили свои материалы. При вас 10-11 лет назад была система, о которой вы нам прочитали. И пипетка была именно в ваших руках. Вы подкармливали все местные власти какими-то подачками, а реальной реформы не было", – парировал чиновник.

Кроме того, Гройсман во время перепалки обозвал Тимошенко "мамой украинской коррупции".

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине уже через два года можно увеличить минимальную зарплату вдвое.

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Персоны
Владимир ГройсманЮлия Тимошенко
Место
Украина
Теги
ВО БатьківщинаКабинет министров Украины
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Matsiura Oksana
Matsiura Oksana
Мало кого з політиків так багато топлять. Тимошенко нема за що виправдовуватись і не варто звертати увагу на такі тролі це ознака низької політичної культури опонентів.
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Ізмайлова Ольга
Ізмайлова Ольга
Мама країни! А ось цей свинок Петі!
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Хмельницька Ірина
Хмельницька Ірина
Уряд Гройсмана не показав нічого позитивного за 5 років. Йому немає виправдання. Оскільки не може апелювати фактами, він переходить на особистості
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