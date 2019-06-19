"Кормите пипеткой!" Гройсман в прямом эфире назвал Тимошенко "мамой коррупции"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман раскритиковал лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко, когда та была главой Кабинета министров.

Словесная перепалка между политиками произошла в эфире "Свободы слова". Конфликт разгорелся после того, как Тимошенко раскритиковала работу правительства под руководством Гройсмана.

"У общин должны быть три свободы. Первая – свободно получать свои собственные закрепленные налоги. Чтобы не забирали в центр, а потом из пипетки не капали в общину по одной гривне. Если мы сейчас говорим о децентрализации, то должны посмотреть на распределение бюджета по доходам, сколько процентов идет общинам, а сколько – госбюджету. Первой свободы в наших общинах не существует. Только 20,7% – это те доходы, которые получает община. Все остальное забирается в центр, а потом направляются туда субвенции. То есть община практически не распоряжается своими доходами", – рассказывала нардеп.

На данные заявления премьер-министр напомнил Тимошенко, что во время ее премьерства Кабмин проводил “бестолковую политику”. Также Гройсман напомнил лидеру "Батьківщини" о долгах и завышенных ценах на газ.

"У меня такое впечатление, что вы не сменили свои материалы. При вас 10-11 лет назад была система, о которой вы нам прочитали. И пипетка была именно в ваших руках. Вы подкармливали все местные власти какими-то подачками, а реальной реформы не было", – парировал чиновник.

Кроме того, Гройсман во время перепалки обозвал Тимошенко "мамой украинской коррупции".

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине уже через два года можно увеличить минимальную зарплату вдвое.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!