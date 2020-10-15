Донбассу не нужна свободная экономическая зона:

Это даже в “золотые” времена Януковича (как для Донбасса) тот регион, который получал из госбюджета денег больше, чем платил налогов. На что получал? Там оказалось наибольшее количество нуждающихся семей с детьми. Наибольшее количество льготников самых разных категорий. Наибольшая “потребность” в социально-экономическом развитии территорий, и под эту статью впишешь что угодно, а излишек пойдет в карман крепким хозяйственникам.

По идее, каждый из нас кормил тот самый Донбасс, долгие годы.

Проще говоря – работать там и тогда не особо хотели, или могли, когда деньги лились рекой. Я не говорю о шахтерах или незначительном бизнесе, который принадлежал НЕ Ахметову или “семье”. Тогда не было смысла давать этот статус – а какая необходимость сейчас?

Да кому конкретно? Россиянам, которые заняли опустевшие квартиры? Тем, которые наладили поток отжатых машин в Ростов, и на продажу? Тем, кто отбивает молоточком герб Украины с административного здания? Речь даже не о патриотизме, хотя это первично – просто те, кто хотел бы работать, уехали. Или разорились. Или погибли. Или отвоевывают Донбасс с нашей стороны.

Хочется помочь Донбассу – помогите тем дончанам и луганчанам, которые выживают здесь. Бросив дома и начав жизнь с нуля. Дайте им своеобразную экономическую зону, потому что они и есть – Донбасс. Только переехавший сюда от войны. Кормить бурятов, живущих на когда-то цветущей улице Артема в Донецке или элитном пригороде – у меня нет никакого желания.

Донбасс, в конце-концов – это заминированный регион. Его поля требуют многолетней чистки от российских снарядов. Там работать невозможно. Там невозможно строить, потому что растяжки и распиленные на металлолом предприятия. Торговля, говорите? Поддержим производителя матрешек из Подмосковья? Поставщиков масла “Россиянка”? Колбасы по российскому госту или молоко без молока? Ах да, давайте сами с ними торговать – и забудем все. Как будто ничего и не было. А на бурятов глаза закроем, отвернемся и посвистим.

Донбасс всегда нуждался в дотациях, и никогда – в свободной экономической зоне.

Но это, возможно, была шутка преЗедента – потому что только идиот может предложить Донбассу что-то кроме фильтрации и военного (!) контроля Украины над каждым квадратным метром территории.

P.S. Картинка показательная. Типичная Россия, да?