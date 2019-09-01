"Коридоры такие длинные": Гончарук покатался на самокате по Кабмину. Видео

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился на самокате по Кабмину, записав видеообращение к школьникам по случаю 1 сентября.

Соответствующий ролик он опубликовал на своей странице в Facebook, поздравив детей с Днем знаний (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Привет, друзья. Сегодня 1 сентября, День знаний. Завтра вы пойдете в школу. А я пойду на работу в Кабинет министров Украины, где работаю премьер-министром. Когда-то кто-то из вас также будет премьер-министром. Но на тот момент Украина уже будет сильным модерновым государством, с которым будут считаться в мире. Тогда правительство будет работать в современном, инновационном здании, которое вы обязательно увидите. Как это выглядит сегодня, я хочу вам показать", – сказал Гончарук.

Гончарук перед входом в Кабмин - обращение к школьникам Кадр из видео

Он рассказал детям, что в здании Кабмина – много этажей с десятками кабинетов, в которых работают тысячи людей. Также он в красках расписал, насколько длинные коридоры в правительственном учреждении.

"Коридоры здесь такие длинные, что порой можно пользоваться самокатом", – добавил он и проехался по коридору.

Гончарук прокатился на самокате по Кабмину Кадр из видео

"В этом помещении работает украинское правительство. Министры принимают важнейшие решения для страны. Но для того, чтобы страна была успешной, нам нужны умные, образованные, свободные граждане. Вы! Поэтому учитесь очень хорошо, а мы в правительстве сделаем все для того, чтобы создать вам для этого все необходимые условия", – резюмировал Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа Верховная Рада назначила Гончарука новым премьер-министром Украины. "За" проголосовали 290 нардепов. "Против" высказались 27 парламентариев. Позже новый премьер озвучил проблемы Украины с долгами.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram