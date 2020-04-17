"Корабль "Слуга народа" хотят потопить!" Зеленский пожаловался на акул в Раде

Светлана Гудкова Политика 21:59, 17.04.2020 Обновлено: 22:09, 17.04.2020

В Верховной Раде ходят потопить президентскую фракцию "Слуга народа".

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя слухи о расколе партии.

"Этот корабль под названием "Слуга народа" – все зависит от него. Я дал им возможность. Если они хотят идти вперед – они пойдут. Но много в этом океане акул, много людей плавает. И очень хотят договориться с новой командой. Люди разные. Все хотят, чтобы этот корабль потонул. В Раде большинство хотят", - сказал президент.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, более половины населения Украины считает, что страна движется в неправильном направлении, в результате чего рейтинг "Слуги народа" окончательно рухнул по всей стране.

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