Генеральная Ассамблея ООН приняла вторую резолюцию по Крыму, которая стала беспрецедентной в истории организации.

Напомним, ранее была принята резолюция, в которой была дана жесткая оценка РФ касательно оккупации Крыма и беззакония, творимого российскими военными в Черном и Азовском морях, в районе Керченского пролива. Вторая резолюция стала продолжением первой, но уже очень остро конкретизировала ситуацию.

Собственно говоря, эта резолюция обращена уже не просто к отдельной стране (РФ), которая входит в состав постоянных участников Совета Безопасности, но к РФ как к формализованному оккупанту, незаконно удерживающему территорию другой страны. В этой связи, мы позволим себе привести несколько цитат из Женевской Конвенции от 12 августа 1949 года, положения которой как раз и регулируют данную ситуацию.

Статья 47

Покровительствуемые лица, которые находятся на оккупированной территории, не будут ни в коем случае и никаким образом лишены преимуществ настоящей Конвенции ни в силу какого-либо изменения, происшедшего в установлениях, действующих на данной территории, или в управлении этой территорией вследствие ее оккупации, ни в силу соглашения, заключенного между властями оккупированной территории и оккупирующей державы, ни в силу аннексии оккупирующей державой всей или части оккупированной территории.

Здесь речь идет о том, что неважно, что думает или считает страна-оккупант по поводу населения оккупированной территории. Это неважно даже в том случае, если оккупант вынудил страну, которую он полностью оккупирует или часть ее территории подписать какое-то соглашение о статусе этой территории. Все равно это будет оккупированной территорией и оккупант обязан обращаться с населением в соответствии с требованиями данной конвенции.

Статья 51

Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию воспрещается.

Оккупирующая держава сможет направить на принудительную работу только таких покровительствуемых лиц, которым больше 18 лет, и только на работу, необходимую либо для нужд оккупационной армии, либо на работу, связанную с коммунальными предприятиями, питанием, жилищем, одеждой, транспортом и здоровьем населения занятой местности. Покровительствуемых лиц нельзя заставлять выполнять какую-либо работу, которая вынуждала бы их принимать участие в военных операциях. Оккупирующая держава не сможет требовать от покровительствуемых лиц, чтобы они применяли силу для обеспечения безопасности помещений, в которых они выполняют возложенную на них работу.

Работа будет выполняться только в пределах оккупированной территории, на которой находятся данные лица. Каждое такое лицо будет, по мере возможности, оставлено на своем обычном месте работы. Работа будет справедливым образом оплачиваться и должна соответствовать физическим и интеллектуальным способностям работников. Действующие в оккупированной стране законы об условиях и охране труда, как, например, о зарплате, рабочем дне, снаряжении, предварительной подготовке и компенсации за несчастные случаи во время работы и профессиональные заболевания, будут применяться к покровительствуемым лицам, которым поручена работа, указанная в настоящей статье.

Во всяком случае привлечение в принудительном порядке к труду никогда не должно приводить к мобилизации работников в организацию, носящую военный или полувоенный характер.

Новости Путин потерял связь с реальностью

Эту статью практически нет смысла комментировать и ее требования РФ нарушает с самого начала оккупации, что уже зафиксировано многократно и соответствующие досье сработали в ООН, сработают и в международных судах.

Статья 53

Всякое уничтожение оккупирующей державой движимого или недвижимого имущества, являющегося индивидуальной или коллективной собственностью частных лиц или государства, общин, либо общественных или кооперативных организаций, которое не является абсолютно необходимым для военных операций, воспрещается.

Многочисленные нарушения требований этой статьи уже принесли первые судебные результаты по иску "группы Коломойского" и Приватбанка. В данный момент ситуация перешла в стадию обращения взыскания ущерба на имущество и счета РФ. Но это лишь первые ласточки. Очень скоро Москва получит основную массу исков. Кстати, даже живущие сейчас в Крыму люди могут судиться с РФ за ущерб, причиненный оккупацией, и выигрывать уже просто по имеющимся прецедентам.

Статья 55

Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны.

Оккупирующая держава может реквизировать съестные припасы или другие предметы, а также санитарные материалы, находящиеся на оккупированной территории, только для оккупационных войск и для администрации и только с учетом нужд гражданского населения. При условии соблюдения других международных конвенций оккупирующая держава должна принять меры для обеспечения того, чтобы всякая реквизиция была справедливо возмещена…

Это именно та статья Конвенции, которая возлагает на оккупанта заботу о населении оккупированной территории, ее снабжение всем необходимым в нужном ассортименте и объеме. Невыполнение этой нормы ведет на скамью подсудимых международного трибунала.

То есть, данная резолюция ООН уже пошла дальше констатации факта оккупации РФ украинского Крыма, и требует соблюдения конвенционных обязательств, которые ложатся на оккупирующую сторону. На самом деле, такие резолюции де-юре закрепляют статус Крыма как оккупированной территории, и теперь их не стоит называть даже аннексированными, поскольку ООН прямо отвергла те документы, которые Москва демонстрировала как основание для присоединение к себе Крыма. На этом – все.

На самом деле, история ООН еще не знала таких беспрецедентно жестких резолюций в отношение постоянного члена Совбеза. Это не просто звоночек для Москвы, а колокольный звон, поскольку опираясь на эту резолюцию, теперь можно получать нужные судебные решения, в том числе – привлекать определенных лиц к ответственности через Международный военный трибунал, возмещать ущерб, нанесенный оккупацией, и наконец – прекратить пустую риторику о "границах РФ" вокруг Крыма.

И вот в связи с этим возникает вопрос о том, смогла бы Украина так резко и далеко продвинуться в этом направлении, если бы наши моряки с трех катеров не решились бы пойти по проливу, и главное, если бы они не сдержались и открыли бы огонь по россиянам, в ответ на стрельбу по ним?

Наверное, мы когда-то узнаем, как именно готовилась эта операция и на что решились эти отважные воины. Сейчас начинают проступать контуры подвига, который они совершили просто своей стойкостью и дисциплиной. Наверное, это именно тот редкий случай, когда уже не важно, что они скажут или сделают за всю свою оставшуюся жизнь, они приняли на себя удар в самый опасный момент для Украины и уже вошли в историю как герои. В общем, теперь главное, чтобы они вернулись домой. Поскольку эта небольшая кучка моряков, сломала махину с миллиардами долларов, тысячами агентов и десятками тысяч хорошо тренированных чиновников противника. Именно о них этот зверь поломал зубы и теперь постепенно их выплевывает.