"Концерт органов власти": "слуга народа" рассказал об уникальном шансе для Украины

Самый молодой депутат Рады IX созыва от президентской партии "Слуги народа" Святослав Юраш заявил, что команда Зеленского строит внешнюю политику Украины. При этом монобольшинство не дает вмешиваться в этот процесс представителям оппозиции.

Так, украинцы получили шанс посмотреть "концерт органов власти". Таким мнением он поделился в интервью "Апострофу".

В частности, Юраш ответил на вопрос о том, каким образом партия выбирала замену скандальному депутату Богдану Яременко, который возглавлял Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. И почему не рассматривала в качестве компромисса кандидатов от оппозиции.

Святослав Юраш BBC Украина

"Сдавать эти позиции было бы сложно, учитывая также и непростой "нормандский процесс". Тем более, очень важно, чтобы была синергия между президентом и парламентом", – сказал нардеп.

Также он отметил, что Украина уже имела достаточно парламентов, которые воевали с президентами и правительством.

"А сейчас имеем первый в истории шанс на концерт органов власти – чтобы и президент, и Кабмин, и парламент работали в синергии", – заявил Юраш.

По его словам, эта синергия намного больше, чем она выглядит со стороны "медийных взрывов". Следовательно, "подрывать" ее было бы неправильно.

Как сообщал OBOZREVATEL, должность главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, вместо оскандалившегося Богдана Яременко, заняла нардеп от "Слуги народа", глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

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