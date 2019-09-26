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27 сентября • обновлено в 19:26
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Контроль над налоговым комитетом Рады взяли нардепы, приближенные к известному бизнесмену

2.1т Читать материал на украинском

Большинство нардепов, которые состоят в парламентском Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, считают приближенными к бизнесмену Игорю Коломойскому.

Об этом сообщает 112.ua. Участники рынка не довольны изменениями в Налоговый кодекс, которые инициировал глава налогового комитета Даниил Гетманцев. Они считают, что предлагаемые изменения могут обвалить ведущие по налоговым поступлениям отрасли экономики и спровоцировать катастрофические последствия.

"Депутаты, видимо, будут голосовать так, как скажет руководство фракции. В "Слуге народа" нечасто народные избранники имеют право на личное мнение. В частности, в налоговом комитете у Игоря Коломойского очень серьезное влияние. В руководстве парламентского комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики как минимум три человека из команды Коломойского – Хомутынника. Есть такие и в рядовом составе комитета, который насчитывает 32 депутата и в котором 20 человек представляют "Слугу народа", – пишет издание.

ВРУ

ВРУ

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В частности, к людям, приближенным к бизнесмену Коломойскому в налоговом комитете журналисты относят главу комитета Даниила Гетманцева, его зама Александра Дубинского, секретаря комитета Игоря Палицу, члена комитета Ольгу Василевскую-Смаглюк.

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