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17 февраля • обновлено в 22:21
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Контроль границы с РФ: у Путина предложили Украине договариваться с террористами

2.8т
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Украине необходимо договариваться с террористами по поводу совместного патрулирования границы с Россией.

С таким заявлением в ответ на инициативу президента Украины Владимира Зеленского 17 февраля выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает УНИАН.

Песков ответил на инициативу Зеленского

Песков ответил на инициативу Зеленского

"Это новая инициатива. Для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик. Чтобы понимать позицию руководства непризнанных республик, с ними нужно разговаривать", – заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков обвинил Киев в нежелании вести диалог с террористами. "Насколько мы понимаем, первоисточник, то есть, Киев - автор этой инициативы - по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский в Мюнхене заявил о том, что ради проведения местных выборов на Донбассе Украина готова пойти на совместный контроль границы с представителями оккупированных районов Донбасса.

Позднее советник секретаря СНБО Сергей Сивохо анонсировал старт переговоров с террористами. На 19 февраля запланирована инициатива власти под названием "Национальная платформа примирения и единства".

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Читайте все новости по теме "Выборы на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Выборы на Донбассе Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Дмитрий Песков Владимир Путин
Место
Украина
Теги
ОРДЛО Новости Донбасса
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Песков ничего не говорил про "тeppopистов", вранье!
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Кристина Стефанова, , песков говорил --ихтамнет , и только 96000 вместе с русскими удобрением гниют в степях донецких
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