Авторитетна міжнародна організація "Earthsight" у своєму масштабному дворічному дослідженні "ПРИЧЕТНІ ДО КОРУПЦІЇ" робить сенсаційні викриття. Вони підтверджують вже відомі факти та розкривають нові резонансні деталі.

1. МОРАТОРІЙ НА ЕКСПОРТ ЛІСУ-КРУГЛЯКА ДІЄ В НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСАХ УКРАЇНИ.

Як ми не раз наголошували, мораторій запроваджений з екологічних міркувань і дає великий економічний позитив. Лише у 2017 році згідно даних ДФС та Держстату: інвестиції в деревообробку +2 млрд грн (двократний ріст!), несировинний експорт +4 млрд грн, податкові надходження +400 млн грн. Сотні нових виробництв та тисячі робочих місць створено по всій країні завдяки мораторію!

2. ЄВРОПЕЙСЬКІ КОМПАНІЇ НЕЗАКОННО ІМПОРТУЮТЬ ЛІС-КРУГЛЯК З УКРАЇНИ.

Порушуючи 10-річний мораторій на експорт необробленої деревини та запроваджений з 2013 року Регламент ЄС EUTR, що забороняє імпорт дерев, які незаконно отримані в країні походження, європейські компанії напряму та через посередників незаконно імпортують ліс з України. Серед компаній, які фігурують в резонансному дослідженні "Earthsight" такі міжнародні гіганти як Schweighofer, Egger, Kronospan, Swiss-Krono, Mondi, Lenzing, JAF, International Paper, а також мережі через які вони реалізують продукцію: IKEA, H&M, DIY Wickes, Homebase, Hagebau, Obi і Hornbach, Leroy Merlin тощо.

3. КОНТРАБАНДА ЛІСУ-КРУГЛЯКА З УКРАЇНИ ДО ЄВРОСОЮЗУ МАЄ КАТАСТРОФІЧНІ МАСШТАБИ.

Аналіз "Earthsight" показує, що до грудня 2017 року митні органи ЄС зафіксували імпорт з України майже 1 млн кубометрів колод, які були заборонені для експорту мораторієм, прийнятим Верховною Радою у 2015 році.

Незважаючи на заборону експорту необробленої деревини, в 2017 році, за даними Європейської комісії, на територію ЄС з України імпортовано близько 500 тис. тонн лісу-кругляка (350 тис. тонн імпортовано в Румунію, ще близько 100 тис. тонн до Польщі). До цього кричущого факту Віктор Вовк привернув увагу ще кілька місяців тому, після чого ми з Олегом Ляшком одразу офіційно звернулись до Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Згідно дослідження "Earthsight": "ЄС, ймовірно, імпортує з України більше незаконно добутої деревини, ніж з усіх країн Латинської Америки, Африки і Південно-Східної Азії разом узятих, і більше, ніж з будь-якої іншої країни в світі"!

4. КОНТРАБАНДУ ЛІСУ-КРУГЛЯКА З УКРАЇНИ ЗАОХОЧУЮТЬ ЄВРОПЕЙСЬКІ КОМПАНІЇ І ПОКРИВАЮТЬ УРЯДИ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВ ЄС.

Мільйони тон лісу-кругляка - не голка у стозі сіна. Організувати їх контрабанду без сприяння корумпованих лісгоспів, митників та урядовців було б просто не можливо! Закриваючи очі на порушення мораторію на експорт необробленої деревини з України ЄС підживлює масштабну корупцію та руйнує правові механізми в Україні. Не кажучи вже про екологічні наслідки та послаблення української промисловості і економіки...

Резюме дослідників "Earthsight": "Якщо ЄС дійсно хоче допомогти, він повинен витрачати менше енергії на примус українського уряду щодо скасування заборони експорту колод і більше зосередитися на забезпеченні того, щоб його держави-члени виконували свої власні закони". Тут, як то кажуть, NO COMMENTS.

5. В КІНЦЕВОМУ ПІДСУМКУ ЦЕ УКРАЇНСЬКА ПРОБЛЕМА.

За нас її ніхто не вирішить. Тому:

а) Президент має невідкладно підписати прийнятий парламентом Закон №5495 про заборону експорту дров та криміналізацію контрабанди лісу-кругляка. В іншому випадку вся Україна та світ побачать хто покриває контрабанду лісу.

б) Митниця має негайно запровадити повний 100%-й огляд (з фото- та відеофіксацією) при експорті дров до вступу в дію Закону про заборону їх експорту. В іншому випадку гучно проголошена боротьба з контрабандою виявиться лише імітацією.

в) Уряд має невідкладно повідомити компетентні органи ЄС про масштабну контрабанду лісу-кругляка з України до Єврозони та провести відповідне спільне розслідування. Інакше вони розпишуться в нездатності захистити національні інтереси.

Верховна Рада бере ці питання під жорсткий парламентський контроль! Ми з Олегом Ляшком та командою РПЛ не дозволимо владі торгувати лісом та національними інтересами! Направили відповідні депутатські звернення Прем'єру Володимиру Гройсману та Голові ДФС Мирославу Продану.